Cagliari, Semplici: 'Vogliamo la salvezza contro il Milan'

Cagliari - "A Milano scenderemo in campo con la miglior formazione possibile. Tre partite in una settimana sono tante, valuteremo la condizione di alcuni giocatori. Abbiamo un obiettivo da raggiungere."

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari Semplici Cagliari, Semplici: 'Vogliamo la salvezza contro il Milan' Lo ha dichiarato il tecnico del Cagliari , Leonardo Semplici , in vista della prossima gara di campionato, contro il MIlan : "Il Milan è in gran forma, ha valori, compattezza e qualità in tutte le ...

Semplici, col Milan è chance salvezza per Cagliari "Abbiamo un'opportunità di arrivare alla conclusione - ha spiegato l'allenatore del Cagliari Leonardo Semplici - e dobbiamo sfruttarla: scenderà in campo la miglior formazione. Non penso al risultato ...

