Biomutant si mostra in nuovi video gameplay su PC e console (Di sabato 15 maggio 2021) Biomutant sarà disponibile in tutto il mondo fra pochissimi giorni, su PC e console current-gen, oltre che su next-gen in retrocompatibilità. Naturalmente, tutti i giocatori che sono interessati a questa avventura open-world dovranno decidere quale versione acquistare. A tal proposito, il publisher THQ Nordic ha pubblicato dei nuovi video, visibili qui di seguito, nel quale illustra le performance del gioco sulle varie piattaforme. Sostanzialmente, sono tre video diversi, raffiguranti gli stessi spezzoni di gameplay su piattaforme diverse: uno mostra il titolo girare su Xbox One e PS4, il secondo su console mid-gen PS4 Pro e Xbox One X e l'ultimo su PC. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di sabato 15 maggio 2021)sarà disponibile in tutto il mondo fra pochissimi giorni, su PC ecurrent-gen, oltre che su next-gen in retrocompatibilità. Naturalmente, tutti i giocatori che sono interessati a questa avventura open-world dovranno decidere quale versione acquistare. A tal proposito, il publisher THQ Nordic ha pubblicato dei, visibili qui di seguito, nel quale illustra le performance del gioco sulle varie piattaforme. Sostanzialmente, sono trediversi, raffiguranti gli stessi spezzoni disu piattaforme diverse: unoil titolo girare su Xbox One e PS4, il secondo sumid-gen PS4 Pro e Xbox One X e l'ultimo su PC. Leggi altro...

Advertising

GamingToday4 : Biomutant si mostra con 3 gameplay inediti - Asgard_Hydra : Biomutant impara da Cyberpunk 2077 e mostra tutte le versioni in video - - Console_Tribe : Biomutant si mostra in tre video gameplay - - Multiplayerit : Biomutant impara da Cyberpunk 2077 e mostra tutte le versioni in video - tech_gamingit : Biomutant si mostra in tutte le sue versioni -