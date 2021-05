Tennis: Matteo Berrettini si cancella dall’entry list dell’ATP di Lione (Di venerdì 14 maggio 2021) Matteo Berrettini non giocherà l’ATP 250 di Lione. Il romano, numero 1 d’Italia e 9 del mondo, infatti, si è cancellato dall’entry list del torneo francese, che si divide lo scenario con Ginevra nella penultima settimana che precede il Roland Garros. Davvero tante le partite giocate in quest’ultimo periodo da Berrettini, dalle cinque per andare in finale a Madrid alle tre al Foro Italico di Roma, per un totale di otto in dieci giorni. Appare quasi naturale, dunque, il forfait transalpino. Al posto del romano entra il francese Corentin Moutet, che già aveva ricevuto una wild card per il tabellone principale. Quest’ultima, per tale ragione, viene liberata e riassegnata a personalità da destinarsi. Saranno almeno altri due gli italiani di scena, Jannik Sinner e Lorenzo ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 maggio 2021)non giocherà l’ATP 250 di. Il romano, numero 1 d’Italia e 9 del mondo, infatti, si ètodel torneo francese, che si divide lo scenario con Ginevra nella penultima settimana che precede il Roland Garros. Davvero tante le partite giocate in quest’ultimo periodo da, dalle cinque per andare in finale a Madrid alle tre al Foro Italico di Roma, per un totale di otto in dieci giorni. Appare quasi naturale, dunque, il forfait transalpino. Al posto del romano entra il francese Corentin Moutet, che già aveva ricevuto una wild card per il tabellone principale. Quest’ultima, per tale ragione, viene liberata e riassegnata a personalità da destinarsi. Saranno almeno altri due gli italiani di scena, Jannik Sinner e Lorenzo ...

