Rula Jebreal rifiuta l'invito a Propaganda Live: i motivi (Di venerdì 14 maggio 2021) Rula Jebreal dice no alla trasmissione di Zoro commentando l'elenco degli ospiti di questa sera. Interviene il direttore di La7 Rula Jebreal (Getty Images)Rula Jebreal dice no a Zoro e non partecipa a Propaganda Live. La giornalista era stata invitata al programma di La 7 per dare delle spiegazioni e degli approfondimenti sull'ultima escalation di violenza che ha investito di nuovo il Medioriente nella nuova battaglia tra Israele e Palestina. Il suo nome era stato ufficializzato anche via Twitter ma attraverso la stessa piattaforma ha rinunciato. Il motivo? Questione di parità di genere e di inclusione. Tra i sette ospiti, ha fatto notare, è l'unica donna. In un altro Tweet la trasmissione ha provato a fare spiegazione ricordando che ...

