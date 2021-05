Rula Jebreal declina l’invito di Propaganda Live «perché è l’unica donna ospite» (Di venerdì 14 maggio 2021) In realtà, in studio, non ci sarebbe stata soltanto lei. Ma – come ogni settimana – anche le giornaliste Constanze Reuscher e Francesca Schianchi. Eppure Rula Jebreal ha deciso di non presenziare come ospite a Propaganda Live, la trasmissione di La7 in onda il venerdì sera. La giornalista, che l’anno scorso ha realizzato un monologo sulle donne al Festival di Sanremo, ha ritenuto che la presenza femminile non fosse sufficientemente rappresentata nel cartellone degli ospiti di Propaganda Live. LEGGI ANCHE > Rula Jebreal e il monologo a Sanremo: «Lo devo a mia madre, morta dopo le violenze» Rula Jebreal non va a Propaganda Live Le mie parole al festival di Sanremo e ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 14 maggio 2021) In realtà, in studio, non ci sarebbe stata soltanto lei. Ma – come ogni settimana – anche le giornaliste Constanze Reuscher e Francesca Schianchi. Eppureha deciso di non presenziare come, la trasmissione di La7 in onda il venerdì sera. La giornalista, che l’anno scorso ha realizzato un monologo sulle donne al Festival di Sanremo, ha ritenuto che la presenza femminile non fosse sufficientemente rappresentata nel cartellone degli ospiti di. LEGGI ANCHE >e il monologo a Sanremo: «Lo devo a mia madre, morta dopo le violenze»non va aLe mie parole al festival di Sanremo e ...

welikeduel : Questa sera torna #propagandalive. Saranno con noi Rula Jebreal, Michele Serra, Elio, Caparezza, Colapesce e Dimart… - welikeduel : Ci vediamo questa sera alle 21.15 su @La7tv con una nuova puntata di #propagandalive. Saranno con noi Rula Jebreal… - fanpage : '7 ospiti…solo una donna. Come mai?? Con rammarico devo declinare l'invito, come scelta professionale non partecipo… - Romy95709045 : RT @rubio_chef: Dai che forse oggi @rulajebreal riuscirai a pronunciare le parole: PALESTINA, NAKBA, PULIZIA ETNICA FINALIZZATA ALLA SOSTIT… - _DAGOSPIA_ : '7 OSPITI… SOLO UNA DONNA! DECLINO L’INVITO' – RULA JEBREAL SFANCULA SUI SOCIAL PROPAGANDA LIVE… -