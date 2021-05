Propaganda Live, Rula Jebreal rifiuta l’invito: sarebbe stata l’unica ospite donna (Di venerdì 14 maggio 2021) C’è un problema culturale in Italia, che poi si riflette nel politico e nel sociale: la donna è rilegata ai margini, è una figura quasi accessoria. Quanto denunciato da Rula Jebreal sembra avvalorare la tesi. Con un tweet la giornalista spiega il rifiuto alla partecipazione al programma ‘Propaganda Live’: “La sottorappresentazione femminile nei media italiani è parte centrale del problema“. Le mie parole al festival di Sanremo e il mio impegno per la parità e l’inclusione sono principi morali che guidano la mia vita. Non sono solo parole, sono scelte! La sottorappresentazione femminile nei media italiani è parte centrale del problema. https://t.co/QCMg6LYFCz — Rula Jebreal (@RulaJebreal) May 14, 2021 Il caso social ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 14 maggio 2021) C’è un problema culturale in Italia, che poi si riflette nel politico e nel sociale: laè rilegata ai margini, è una figura quasi accessoria. Quanto denunciato dasembra avvalorare la tesi. Con un tweet la giornalista spiega il rifiuto alla partecipazione al programma ‘’: “La sottorappresentazione femminile nei media italiani è parte centrale del problema“. Le mie parole al festival di Sanremo e il mio impegno per la parità e l’inclusione sono principi morali che guidano la mia vita. Non sono solo parole, sono scelte! La sottorappresentazione femminile nei media italiani è parte centrale del problema. https://t.co/QCMg6LYFCz —(@) May 14, 2021 Il caso social ...

