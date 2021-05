Pjanic lascia il Barcellona | ma ad una condizione | il futuro di Koeman

(Di venerdì 14 maggio 2021) Miralempuòre ilal verificarsi di una: ecco cosa può succedere al centrocampista Ildi Miralempotrebbe non essere in blaugrana. Come rivela il Mundo Deportivo, il centrocampista bosniaco, che non ha trovato tanto spazio al, potrebbe giocare altrove già dal prossimo anno, soprattutto al verificarsi di una. Il centrocampista potrebbe infattire se dovesse rimanere. Come lui anche Neto, Umtiti, Júnior Firpo, Matheus Fernandes, Philippe Coutinho con Martin Braithwaite. CONTINUA A LEGGERE SU JUVENTUNSNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Dopo Arthur -e Marquez - Pererira, la Juventus potrebbe chiudere il terzo scambio con il ... anche se l'assenza di Alex Sandro si sentirà ma per un terzino brasiliano chela Juventus, un ...A Siviglia Koemanfuori Dembelè, al quale viene preferito Griezmann, mentre l'ex juventinoviene spedito addirittura in tribuna per scelta tecnica. Il Barcellona domina il possesso ...