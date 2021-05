Pirlo: “L’Inter? Non so se ha una rosa migliore, ma ha avuto più fame di noi” (Di venerdì 14 maggio 2021) Conferenza stampa di Andrea Pirlo che ha analizzato i temi del derby d’Italia in programma domani alle 18.00 all’Allianz Stadium di Torino. Queste le parole del tecnico che parla degli avversari: “L’Inter ha una rosa migliore della Juve? Non saprei. Hanno avuto più fame di noi, non so se la rosa sia migliore. Sono due rose molte valide ma loro sono stati più bravi a vincere lo scudetto. Quello che so è che dobbiamo fare una gara importante, come quella col Sassuolo. Abbiamo fatto una partita da squadra nonostante venivamo da una sconfitta brutta contro il Milan. C’è stata una bella reazione e non era facile, avevamo bisogno di ritrovarci a livello di squadra”. Foto: Facebook Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 14 maggio 2021) Conferenza stampa di Andreache ha analizzato i temi del derby d’Italia in programma domani alle 18.00 all’Allianz Stadium di Torino. Queste le parole del tecnico che parla degli avversari: “ha unadella Juve? Non saprei. Hannopiùdi noi, non so se lasia. Sono due rose molte valide ma loro sono stati più bravi a vincere lo scudetto. Quello che so è che dobbiamo fare una gara importante, come quella col Sassuolo. Abbiamo fatto una partita da squadra nonostante venivamo da una sconfitta brutta contro il Milan. C’è stata una bella reazione e non era facile, avevamo bisogno di ritrovarci a livello di squadra”. Foto: Facebook Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

