MotoGP | Joan Mir | “Domenica non credo di poter vincere Obiettivo top5 | importante limitare i danni”

(Di venerdì 14 maggio 2021) Weekend subito in salita a Le Mans perMir, virtualmente escluso dai qualificati per il Q2 al termine di un venerdì da alti e bassi condizionato negativamente da una caduta nel corso della seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Francia 2021, quinto atto stagionale del Mondiale. “Sul bagnato mi sentivo bene, sull’asciutto non era male, ma c’era qualcosa che non andava con la ruota anteriore. Quando volevo andare forte ho visto che non potevo fare un buon tempo e questo mi ha portato per terra, poi ho dovuto prendere l’altra moto e l’assetto era diverso. Mi ha fatto arrabbiare”, dichiara il campione del mondo in carica a fine giornata. Mir, dopo un buon 3° posto in FP1 al mattino, si è dovuto accontentare di una negativa 13ma piazza in FP2: “Domani miglioreremo. Non è il nostro circuito migliore, ma penso che abbiamo margini di ...