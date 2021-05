"L'Europa ci offre biscotti di vermi": scoppia la bufera in Rai (Di venerdì 14 maggio 2021) La sinistra invoca la censura per il servizio sulla farina di larve andato in onda su Rai Due. E mentre l'ad Salini valuta "provvedimenti" Lega e Meloni invitano la Rai ad occuparsi di cose più serie: "A quanto pare il diritto di critica è un privilegio riservato solo a chi la pensa come loro" Leggi su ilgiornale (Di venerdì 14 maggio 2021) La sinistra invoca la censura per il servizio sulla farina di larve andato in onda su Rai Due. E mentre l'ad Salini valuta "provvedimenti" Lega e Meloni invitano la Rai ad occuparsi di cose più serie: "A quanto pare il diritto di critica è un privilegio riservato solo a chi la pensa come loro"

