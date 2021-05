La circolarità è strategica anche per la transizione climatica

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 14 maggio 2021) Laalla neutralitàrichiede un cambiamento della produzione e della distribuzione di energia, in particolare di quella elettrica. Passare da un numero relativamente contenuto di grandi centrali termoelettriche - a carbone, a gas e ad olio combustibile – a un numero di gran lunga superiore di pannelli solari, di impianti eolici e a biomasse, richiedeuna enorme quantità di minerali per realizzarli. Serviranno, per la generazione distribuita,reti più estese e un gran numero di batterie di accumulo per l’utilizzo delle fonti rinnovabili. Un altro cambiamento riguarderà il passaggio ai veicoli elettrici, con i relativi motori e batterie. Il ricorso all’idrogeno verde richiederà impianti di elettrolisi per produrlo e celle a combustibile per utilizzarlo. Considerando solo questi impieghi ...