I Foo Fighters entrano nella Rock and Roll Hall of Fame (Di venerdì 14 maggio 2021) I fan ci speravano e qualcuno era anche disposto a scommetterci su: i Foo Fighters sono nella Rock and Roll Hall of Fame. Quando saranno premiati i Foo Fighters? Dovremo aspettare ancora un po’, ma sarà una dolce attesa. La cerimonia di induzione si terrà al Rocket Mortgage FieldHouse di Cleveland il 30 ottobre. Andrà in diretta su HBO Max e subito sarà disponibile in streaming. Il presidente John Sykes, a capo anche dell’Entertainment Enterprises di IHeartMedia, si dice soddisfatto del gruppo scelto. “Quello di quest’anno è il gruppo di artisti con più diversità nella storia della Hall of Fame. Rappresenta l’impegno dell’associazione a onorare gli artisti che hanno creato non solo il ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 14 maggio 2021) I fan ci speravano e qualcuno era anche disposto a scommetterci su: i Foosonoandof. Quando saranno premiati i Foo? Dovremo aspettare ancora un po’, ma sarà una dolce attesa. La cerimonia di induzione si terrà alet Mortgage FieldHouse di Cleveland il 30 ottobre. Andrà in diretta su HBO Max e subito sarà disponibile in streaming. Il presidente John Sykes, a capo anche dell’Entertainment Enterprises di IHeartMedia, si dice soddisfatto del gruppo scelto. “Quello di quest’anno è il gruppo di artisti con più diversitàstoria dellaof. Rappresenta l’impegno dell’associazione a onorare gli artisti che hanno creato non solo il ...

