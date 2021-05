Genoa | il vice di Ballardini | «La rimonta più complicata di sempre»

(Di venerdì 14 maggio 2021) Carlo Regno ha parlato della salvezza conquistata dalCarlo Regno,-allenatore di Davide, ha parlato ai microfoni diChannel della salvezza della squadra rossoblù.– «Secondo me è stata lapiù. Le altre me le ricordo, ma l’ultima rimane molto di più nella memoria. Questa è stata molto. Il nostro è un lavoro d’equipe. E devo dire cheè stato il primo a parlare al plurale, poi lo hanno imitato altri allenatori. Lui ha avuto questa intuizione perché il nostro gruppo è veramente molto unito e lui si sente di dire così. Poi è una persona di un altro livello, è uno spessore diverso. Mi spiace dirlo ma è così». ATALANTA – «L’Atalanta si affronta con tanta umiltà, con ...

Advertising

tuttoatalanta : Genoa, il vice Carlo Regno: 'Affronteremo l’Atalanta con tanta umiltà” - infoitsport : Genoa-Atalanta: la conferenza del vice di Ballardini - Bianca34874951 : RT @Libero_official: #Donnarumma titolare e #Buffon suo vice: #Milan, una clamorosa pista di calciomercato. Per Gigi dopo la #Juventus poss… - Libero_official : #Donnarumma titolare e #Buffon suo vice: #Milan, una clamorosa pista di calciomercato. Per Gigi dopo la #Juventus p… - AGMadblade1974 : @Corriere Si, mandatelo al Genoa a fare il vice di Perin. ???????????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Genoa vice

Genova " Domani 15 maggio si torna in campo a Marassi, contro l'Atalanta e alla vigilia della sfida contro la squadra del grande ex Gasperini , in casaparla lo storicodi Davide Ballardini, Carlo Regno: 'Se è stata la rimonta più complicata? Secondo me sì anche perché passano gli anni e le altre le ricordo un po' meno bene mentre l'ultima ...Mentre il Cagliari deve comunque attendere le prossime due sfide con Milan e. Niente reti. E ... Alla fine del primo tempo si infortuna Dragowski ed entra ilTerracciano a inizio ripresa. ...Il vice di Davide Ballardini, Carlo Regno, ha parlato ai microfoni di Genoa Channel in vista della sfida contro la Dea Di seguito un estratto della conferenza video del vice Carlo Regno: “Salvezza? Se ...Carlo Regno ha parlato della salvezza conquistata dal Genoa Carlo Regno, vice-allenatore di Davide Ballardini, ha parlato ai microfoni di Genoa Channel della salvezza della squadra rossoblù. RIMONTA – ...