Funko Pop | ecco le figure di Venom | La furia di Carnage

Leggi su tuttotek

(Di venerdì 14 maggio 2021) In vista dell’uscita del secondo capitolo di: Ladiha presentato i nuovi Pop Recentemente è saltato fuori, come un simbionte dal nulla, il primo trailer ufficiale di: Ladi. Chi ha visto ed apprezzato il primo film, sapeva già che tutto ciò sarebbe prima o poi arrivato. Questo per via dei famosi “finali segreti” presenti in quasi tutti i film Marvel.chiaramente non se n’è stata con le mani in mano, ed ha presentato i nuoviPop dedicati proprio a: Ladi. Vediamo insieme le duee dove preordinarle! Le due statuette, alte come di consueto 10cm l’una, ritraggono ...