Erdogan | Israele terrorista | Consiglio Onu agisca subito

(Di venerdì 14 maggio 2021) "Ildi sicurezza deve prendere rapidamente delle misure nel quadro delle risoluzioni dell'assemblea generale dell'Onu per la pace a Gerusalemme. È un dovere di tutta l'umanità resistere agli ...

Così il presidente turco Recep Tayyip, tornando a definireuno "Stato terrorista". . 14 maggio 2021... portavoce e consigliere del presidente turco Recep Tayyip, nell'ultimo appello di Ankara ... Due bambini uccisi in". Lo riferisce l' Unicef . Poco prima il ministero della Sanità di Gaza ...Proseguono gli scontri in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza, mentre il presidente della Turchia chiede di fermare gli attacchi: «Difendere palestinesi e Gerusalemme dovere di tutta l'umanità» ..."Il Consiglio di sicurezza deve prendere rapidamente delle misure nel quadro delle risoluzioni dell'assemblea generale dell'Onu per la pace a Gerusalemme. (ANSA) ...