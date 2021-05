Emma Marrone | è appena arrivata la conferma | “Sono felicissima di annunciarvelo” | poi la splendida sorpresa

(Di venerdì 14 maggio 2021) Proprio pochissime ore fa,ha dato ladi unanovità in arrivo: ora è ufficiale, poi la. Aspettavamo con ansia questo momento. E, finalmente, è arrivato. Proprio pochissime ore fa, attraverso un post condiviso sulla sua pagina Instagram ufficiale,ha dato ladi unain L’articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

SkyTG24 : Emma Marrone è nel cast della nuova serie tv di Gabriele Muccino - BiasiErika : RT @eventiatmilano: Concerti che verranno: @MarroneEmma inaugura la stagione del Carroponte - GiulianiVale : RT @IOdonna: La cantante ha svelato la prima data del tour e dà appuntamento ai fan. «Alla fine zitta zitta ce l’ho fatta!» ha scritto. «Me… - pezzodecuore : RT @restancoraunpo_: giuseppe giofrè che passa da taylor swift a emma marrone perché queens support queens - yellowbeetlesq : RT @indecisissimo: i concerti di emma marrone sono gay pride -

Ultime Notizie dalla rete : Emma Marrone

e Fabrizio Moro sono altri due ospiti annunciati allo Stupinigi Sonic Park. Fabrizio Moro presenterà i brani del suo repertorio il 12 luglio in una veste acustica e più intima, ...L'ex cantante di Amici ha parlato a cuore aperto di sé, ma ha anche fatto un piccolo commento sulla sua collega, amica e un po' rivale. Ecco che cosa ha confidato nel programma di ...Proprio pochissime ore fa, Emma Marrone ha dato la conferma di una splendida novità in arrivo: ora è ufficiale, poi la sorpresa.Il tour estivo di Emma Marrone si farà e arrivano le conferme delle prime date. Con lei a Verona ci saranno anche tre ex ballerini di Amici.