"È ossessionato....". Salvini zittisce (ancora) Letta (Di venerdì 14 maggio 2021) ancora una volta il tema dello scontro è la probabile modifica od abolizione dell'orario di coprifuoco Leggi su ilgiornale (Di venerdì 14 maggio 2021)una volta il tema dello scontro è la probabile modifica od abolizione dell'orario di coprifuoco

Advertising

GianniVezzani1 : RT @piergiuseppe36: 'È ossessionato....'. Salvini zittisce (ancora) Letta - piergiuseppe36 : 'È ossessionato....'. Salvini zittisce (ancora) Letta - Giancar53120149 : @mgmaglie E ossessionato da salvini povero parigino !!! - canugianni22 : Ma letta che c…ooo dice !! Non si apre perché l’ha detto Salvini ??ossessionato come tutte le zecche !!! Non poteva… - apomar00 : @EnricoLetta Non nomina Salvini ma si evince chiaramente che si riferisce a lui. Invece di essere ossessionato da u… -