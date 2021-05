Dritto e Rovescio | la conduttrice Berlinguer a Mauro Corona “Prima o poi …”

(Di venerdì 14 maggio 2021) Bianca, ovvero la famosaè arrivata su Rete 4 attraverso un videomessaggio spedito aed ha voluto fargli una sorpresa. In realtà non c’è stato nessun cambio di programma e Biancaè soltanto stata protagonista di una sorpresa ad uno che è stato il suo principale ospite nel suo programma Cartabianca. Stiamo parlando di, con il quale fino a qualche mese fa, Sembra abbia avuto degli screzi piuttosto pesanti. Laha voluto così mandare un videomessaggio a, ma rivolto proprio a, un gesto che sicuramente ha sorpreso il diritto interessato ed anche tutti i telespettatori. Ma cosa ha voluto dirgli ...

Advertising

michelabaggini : RT @adrianobusolin: #SINISTRABOLLITA 'Vogliono renderli criminali'. #Migranti, la #Moual delira, #Cruciani la demolisce - GianniVezzani1 : RT @adrianobusolin: #SINISTRABOLLITA 'Vogliono renderli criminali'. #Migranti, la #Moual delira, #Cruciani la demolisce - adrianobusolin : #SINISTRABOLLITA 'Vogliono renderli criminali'. #Migranti, la #Moual delira, #Cruciani la demolisce - RobertoZucchi11 : 'MAURO, MI HAI TRADITO' – BIANCA BERLINGUER FA IRRUZIONE A 'DRITTO E ROVESCIO' CON UN VIDEO... - RobertoZucchi11 : A DRITTO E ROVESCIO VOLANO GLI STRACCI TRA KARIMA MOUAL E CRUCIANI SUGLI IMMIGRATI -

Ultime Notizie dalla rete : Dritto Rovescio

A #Drittoerovescio parliamo dell'emergenza immigrati. Ingrandire l'hotspot di Lampedusa potrebbe aiutare? Siete d'accordo con @karimamoual? pic.twitter.com/cAVPyjIFP6 -(@Drittorovescio_) May 13, 2021 ...@CoronaMauro c'è un messaggio per te... #Drittoerovescio pic.twitter.com/f35VPvNaUB -(@Drittorovescio_) May 13, 2021 Da 'www.liberoquotidiano.it' bianca berlinguer e mauro corona 1 Mauro Corona ...Vaccinazione di massa sulle isole per salvare il turismo, il generale Figliuolo: "La logica è vaccinare quei cittadini che vivono in luoghi remoti" ...Il commissario straordinario all’emergenza Francesco Paolo Figliuolo prova a sbilanciarsi e in diretta TV alla trasmissione “Dritto e Rovescio” su Rete 4 ...