Coronavirus | focolaio su una petroliera in Sardegna | 13 positivi nell’equipaggio Ipotesi contagio da variante indiana

focolaio di Coronavirus a bordo di una petroliera attraccata nei pressi di Sarroch, un comune nella città metropolitana di Cagliari. Lo riporta il quotidiano L'Unione Sarda, secondo cui tra i membri dell'equipaggio – tutti originari dell'India – in 13 sono risultati positivi al Covid: 11 sono asintomatici, uno presenta sintomi lievi e uno ha necessità di ricovero. I medici del laboratorio del Policlinico di Cagliari stanno quindi verificando se, vista la provenienza del team, sulla nave sia presente la variante indiana del Covid. La petroliera, arrivata giovedì sera a Sarroch per operazioni di carico e scarico di greggio, giunta nei pressi del porto ha informato di avere a bordo persone con sintomi dell'infezione. Da lì è scattata la procedura prevista per queste ...

