Colto in flagranza di spaccio, in manette 34enne (Di venerdì 14 maggio 2021) Roma – Gli agenti del III Distretto Fidene Serpentara, diretto da Fabio Germani, durante un mirato servizio finalizzato a contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, nel transitare in V. Achille Vellunni, hanno visto un uomo di 34 anni a bordo di una Lancia Ypsilon di colore grigio che con un gesto palese invitava il conducente di un furgone Easy Coop a seguirlo. Insospettiti da tale atteggiamento hanno deciso di seguire i due soggetti a bordo dei due veicoli. Arrivati in via V. Valerico Laccetti il 34enne e’ sceso dall’auto e una volta avvicinatosi al conducente del furgone gli ha ceduto qualcosa ricevendo in cambio del denaro. Certi che fosse avvenuta una compravendita di stupefacente i due uomini sono stati fermati e trovati in possesso della sostanza e del denaro oggetto di scambio. La perquisizione del veicolo ha permesso di ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 14 maggio 2021) Roma – Gli agenti del III Distretto Fidene Serpentara, diretto da Fabio Germani, durante un mirato servizio finalizzato a contrastare il fenomeno dellodi sostanze stupefacenti, nel transitare in V. Achille Vellunni, hanno visto un uomo di 34 anni a bordo di una Lancia Ypsilon di colore grigio che con un gesto palese invitava il conducente di un furgone Easy Coop a seguirlo. Insospettiti da tale atteggiamento hanno deciso di seguire i due soggetti a bordo dei due veicoli. Arrivati in via V. Valerico Laccetti ile’ sceso dall’auto e una volta avvicinatosi al conducente del furgone gli ha ceduto qualcosa ricevendo in cambio del denaro. Certi che fosse avvenuta una compravendita di stupefacente i due uomini sono stati fermati e trovati in possesso della sostanza e del denaro oggetto di scambio. La perquisizione del veicolo ha permesso di ...

