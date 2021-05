Codice disciplinare | se non è stato affisso e divulgato | la sanzione è legittima? Un caso di licenziamento

(Di venerdì 14 maggio 2021) Uno degli aspetti che viene contein alcune casistiche in merito ai procedimenti disciplinari è la non pubblicazione e/o diffusione del. Va osservato comunque che ilpresente sul sito istituzionale del MIUR, degli Uffici Scolastici Regionali e di ogni singolo istituto di istruzione, può sostituire ex lege (art. 55 comma 2 D. Lg.vo n. 165/2001 modificato) l’affissione all’ingresso della sede di lavoro. L'articolo .

Advertising

lavoroediritto : Affissione del codice disciplinare e 'minimo etico' - nicoleferrario : @INPS_it @comunepesaro @inps___ Mi sembra la caccia al tesoro..TROVO: la storia, organi istituzionali, struttura or… - AstiCisl : INCIDENTE AUTO AZIENDALE : COSA RISCHIA IL DIPENDENTE ? Può una semplice infrazione al Codice della Strada, commes… - CislAlessandria : INCIDENTE AUTO AZIENDALE : COSA RISCHIA IL DIPENDENTE ? Può una semplice infrazione al Codice della Strada, commes… -

Ultime Notizie dalla rete : Codice disciplinare

LavoroeDiritto.it

93 del TUF, hanno stipulato un accordo quadro (l'"Accordo Quadro") volto agli impegni ... Via Arzignano, 80, iscritta al Registro delle Imprese di Vicenza,Fiscale e Partita Iva: ...... l'applicazione delle sanzioni previste daldi Giustizia Sportiva. L'avvio del procedimentocomporta la sospensione dei contributi federali, da revocarsi in caso di pronuncia ...In una procedura di project financing la verifica del possesso dei requisiti autodichiarati dal proponente, anche ai fini dell'attribuzione ...È illegittima perché in violazione della costituzione e restringe la concorrenza la clausola che impone al concorrente di impegnarsi, ...