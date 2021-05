Clan Mallardo a Giugliano: “Ti ammazzo, qui comando io”. Così Di Nardo minacciava le vittime (Di venerdì 14 maggio 2021) Blitz dei carabinieri di Giugliano, arrestato 39enne del Clan Mallardo. Manette ai polsi, dunque, per Domenico Di Nardo 39enne di Giugliano, ritenuto contiguo al Clan camorristico denominato “Mallardo”, operante su Giugliano in Campania e comuni limitrofi. L’uomo, ritenuto gravemente indiziato dei reati di estorsione, rapina e detenzione illegale di armi, aggravati dal metodo e dalle L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 14 maggio 2021) Blitz dei carabinieri di, arrestato 39enne del. Manette ai polsi, dunque, per Domenico Di39enne di, ritenuto contiguo alcamorristico denominato “”, operante suin Campania e comuni limitrofi. L’uomo, ritenuto gravemente indiziato dei reati di estorsione, rapina e detenzione illegale di armi, aggravati dal metodo e dalle L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

