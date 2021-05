X Factor | si cerca l’erede di Alessandro Cattelan | spunta una ‘Iena’

(Di giovedì 13 maggio 2021) Dopo l’addio di, Xè al momento senza un conduttore. Per il talent Sky l’ipotesi più concreta è un “Iena”: l’indiscrezioneha lasciato un gran… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Factor cerca

BlogLive.it

...cui le organizzazioni non governative che prestano soccorso in mare abbiano agito da 'pull' ...del mare' utili ad attirare le partenze dalla Libia e a far brillare il sogno europeo per chi...ASUS ROG ZEPHYRUS M16 ASUS ROG Zephyrus M16 mira invece a chile massime prestazioni ma con un form -particolarmente compatto. Sostanzialmente l'M16 è un notebook da 15,6' che monta un ...Dopo l'addio di Alessandro Cattelan, X Factor è al momento senza un conduttore. Per il talent Sky l'ipotesi più concreta è un "Iena": l'indiscrezione ...Esce il 14 maggio il nuovo singolo di cmqmartina "pensieri sbagliati", tra elettronica e songwriting, dopo il recente "se mi pieghi non mi spezzi", da subito nelle principali playlist. Pensieri sbagli ...