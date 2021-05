Wong Kar Wai raddoppia, torna restaurato Hong Kong Express (Di giovedì 13 maggio 2021) Mentre il ritorno al cinema di In the Mood for Love a 20 anni dall'uscita continua a riscuotere grande successo, arriva con Tucker Film il secondo capitolo della monografia Una questione di stile - Il ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 13 maggio 2021) Mentre il ritorno al cinema di In the Mood for Love a 20 anni dall'uscita continua a riscuotere grande successo, arriva con Tucker Film il secondo capitolo della monografia Una questione di stile - Il ...

silenzioinsala : Quella meraviglia di #HongKongExpress torna al cinema dal 20 maggio in versione restaurata @TuckerFilmOff.… - RBcasting : La Tucker Film porta nelle sale il secondo capitolo della monografia 'Una questione di stile - Il cinema di Wong Ka… - kerobeom : metà della colpa è del regista che ha pullato un wong kar wai quindi mi sono sentita naturally attracted agli aesthetics - kyoukasuigetsu : ma ci pensate mai a quanto sarebbe tutto più bello se vivessimo nella stessa palette dei film di wong kar kai? - duelsit : Vivere d'aura: il ritorno di In the Mood for Love di Wong Kar-wai | duels -

Wong Kar Wai raddoppia, torna restaurato Hong Kong Express

