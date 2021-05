Vaccini, Figliuolo apre agli adolescenti: “Aspettiamo Ema ed Aifa” (Di giovedì 13 maggio 2021) Il commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo apre ai Vaccini per adolescenti. In attesa del giudizio di Ema ed Aifa, si valuta il richiamo Pfizer. Torna a parlare il commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo, sul caldo tema dei Vaccini. Infatti il generale ha aperto alla somministrazione degli adolescenti tra i 12 ed i 15 anni. Il L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 13 maggio 2021) Il commissario straordinario Francesco Paoloaiper. In attesa del giudizio di Ema ed, si valuta il richiamo Pfizer. Torna a parlare il commissario straordinario Francesco Paolo, sul caldo tema dei. Infatti il generale ha aperto alla somministrazione deglitra i 12 ed i 15 anni. Il L'articolo proviene da Inews.it.

