Studentessa vaccinata con 4 dosi, Pregliasco a iNews24: “Casi simili in Germania, tutto andrà per il meglio” (Di giovedì 13 maggio 2021) “Il vaccino ha un indice terapeutico più che buono. Negli studi pre-clinici sono senz’altro state effettuate indagini con dosaggi crescenti. Anche in Germania ci sono stati Casi di dosaggio multiplo e credo che alla fine si risolverà tutto per il meglio, al di là della giustificata preoccupazione” della madre della Studentessa alla quale sono state L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 13 maggio 2021) “Il vaccino ha un indice terapeutico più che buono. Negli studi pre-clinici sono senz’altro state effettuate indagini con dosaggi crescenti. Anche inci sono statidi dosaggio multiplo e credo che alla fine si risolveràper il, al di là della giustificata preoccupazione” della madre dellaalla quale sono state L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

Corriere : Come sta la studentessa di Massa vaccinata con più dosi. Beve 7 litri di acqua al giorn... - repubblica : Studentessa vaccinata con quattro dosi per errore, la mamma: 'Beve litri e litri d'acqua ma resta disidratata' - VinceFerretti : Studentessa Vaccinata Con Quattro Dosi Per Errore, La Mamma: “Beve Litri E Litri D’acqua Ma Resta Disidratata” - carloangeli : RT @valy_s: #COVID19 La studentessa 23enne vaccinata con 4 dosi di #Pfizer deve bere 7 LITRI di acqua al giorno e risulta lo stesso DISIDR… - franki_kuka : Studentessa vaccinata con 4 dosi per errore, la mamma: 'Beve litri e litri d'acqua ma resta disidratata' #vacccine… -