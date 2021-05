Sonego | notte di miracoli | ' La partita perfetta | con Rublev voglio divertirmi'

(Di giovedì 13 maggio 2021) Testa, cuore, braccio: uno straordinario Lorenzopiega in tre set, dopo tre ore e mezza di battaglia, il numero 4 al mondo Dominic Thiem, uno dei più forti sulla terra e campione Slam a New ...

Testa, cuore, braccio: uno straordinario Lorenzo Sonego piega in tre set, dopo tre ore e mezza di battaglia, il numero 4 al mondo Dominic Thiem, uno dei più forti sulla terra e campione Slam a New York 2020. Ci resta solo Lorenzo in questi Internazionali d'Italia 2021.