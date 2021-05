Rendimenti dei Btp in rialzo, trentennale sopra il 2%. Spread a 119 punti. I differenziali aumentano in tutta Europa (Di giovedì 13 maggio 2021) Crescono le pressioni sui titoli di Stato italiani (e non solo). Questa mattina il Tesoro ha collocato Btp a 30 anni per un valore di 1,75 miliardi di euro. Il rendimento offerto ha superato il 2% (2,06%) per la prima volta dallo scorso agosto. Un mese fa i Btp a trent’anni rendevano l’1,7%. Ieri i Btp a dieci anni, il titolo più rappresentativo e scambiato, hanno superato l’1% di rendimento per la prima volta dallo scorso settembre. Lo Spread, ossia la differenza tra i Rendimenti di un titoli di stato decennale tedesco e l’equivalente italiano, è tornato in zona 120 punti, lontano dai 90 punti che avevano accompagnato la nascita del governo Draghi. Il fenomeno non è però italiano ma coinvolge i differenziali di tutta l’area euro. Ad essere in rialzo sono anche gli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 13 maggio 2021) Crescono le pressioni sui titoli di Stato italiani (e non solo). Questa mattina il Tesoro ha collocato Btp a 30 anni per un valore di 1,75 miliardi di euro. Il rendimento offerto ha superato il 2% (2,06%) per la prima volta dallo scorso agosto. Un mese fa i Btp a trent’anni rendevano l’1,7%. Ieri i Btp a dieci anni, il titolo più rappresentativo e scambiato, hanno superato l’1% di rendimento per la prima volta dallo scorso settembre. Lo, ossia la differenza tra idi un titoli di stato decennale tedesco e l’equivalente italiano, è tornato in zona 120, lontano dai 90che avevano accompagnato la nascita del governo Draghi. Il fenomeno non è però italiano ma coinvolge idil’area euro. Ad essere insono anche gli ...

Advertising

VitaInnamorato : RT @fattoquotidiano: Rendimenti dei Btp in rialzo, trentennale sopra il 2%. Spread a 119 punti. I differenziali aumentano in tutta Europa h… - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Rendimenti dei Btp in rialzo, trentennale sopra il 2%. Spread a 119 punti. I differenziali aumentano in tutta Europa h… - Marilenapas : RT @fattoquotidiano: Rendimenti dei Btp in rialzo, trentennale sopra il 2%. Spread a 119 punti. I differenziali aumentano in tutta Europa h… - fattoquotidiano : Rendimenti dei Btp in rialzo, trentennale sopra il 2%. Spread a 119 punti. I differenziali aumentano in tutta Europa - Amos8125 : -