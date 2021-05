Raccolta differenziata in Campania, Regione acquista 20 automezzi per 5 comuni (Di giovedì 13 maggio 2021) Nell’ambito del “Progetto Operativo per l’incremento della Raccolta differenziata”, la Regione Campania ha attivato una serie di iniziative a sostegno dei comuni tra cui l’acquisto di automezzi destinati a questo obiettivo. automezzi per Raccolta differenziata in Campania A conclusione della gara destinata ai comuni con popolazione superiore ai 10mila abitanti, per un importo di 1,3 L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 13 maggio 2021) Nell’ambito del “Progetto Operativo per l’incremento della”, laha attivato una serie di iniziative a sostegno deitra cui l’acquisto didestinati a questo obiettivo.perinA conclusione della gara destinata aicon popolazione superiore ai 10mila abitanti, per un importo di 1,3 L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

lucafromplain : @Damar47 @Mintauros1 @teoxandra Conta zero anche che io faccia la raccolta differenziata. Sono 1/60.000.000, prati… - irpiniatimes1 : RACCOLTA DIFFERENZIATA, ACQUISTATI 20 AUTOMEZZI PER 5 COMUNI #regionecampania #raccoltadifferenziata… - BarattiniManuel : @martasospesa Che poi nausicaa è il nome della societá che passa porta a porta per la raccolta differenziata dallemie parti ?? - RTAlive1 : Nuovi mezzi per la raccolta differenziata a Nocera e Pagani - an12frnc : RT @NapoliToday: #Cronaca Raccolta differenziata, acquistati 20 automezzi per 5 comuni -