Mattia Torre, la moglie: "Emma sentiva la mano del papà sulla testa durante i David" (Di giovedì 13 maggio 2021) La moglie di Mattia Torre ha parlato del discorso fatto dalla figlia Emma Torre ai David di Donatello, svelando che la bambina le diceva di percepire la presenza del papà. Francesca Rocca, moglie di Mattia Torre, ha svelato alcuni retroscena del discorso fatto dalla piccola Emma ai David di Donatello, raccontando che durante la serata la bambina diceva di sentire la mano di suo padre sulla testa. Questa settimana si è tenuta l'edizione 2021 dei David di Donatello, evento che ogni anno premia le migliori opere della precedente stagione cinematografica. Tanti sono stati i momenti della serata che hanno ...

PaoloCond : Non so se ci sarà mai un momento più commovente della figlia di Mattia Torre che riceve il David per il padre che n… - RaiUno : “Bravo papà” ?? Emma Torre ritira il David per suo papà Mattia. La 66esima edizione dei David di Donatello è su Rai… - OndeFunky : Questa bimba è straordinaria. Ho pianto io per lei. Figli di Mattia Torre, miglior sceneggiatura originale. E lei u… - carlodesdorides : RT @AriannaFinos: Francesca, Frou, Torre ci racconta di Mattia e Emma - Marilenapas : RT @HuffPostItalia: La moglie di Mattia Torre: 'Emma è come il padre: quando parla toglie il fiato' -