Marchetti: “Napoli? Non credo Allegri, Spalletti più probabile” (Di giovedì 13 maggio 2021) Marchetti: “Non credo alla soluzione Allegri, Spalletti più probabile. De Laurentiis si sta chiedendo se aprire un ciclo con un tecnico rampante o un allenatore consolidato” A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato, che ha parlato – tra l’altro- del prossimo eventuele allenatore del Napoli. Secondo il gornalista è più probabile che arrivi nel capoluogo campano Spalletti e non Allegri. Queste le sue parole: SULLA LOTTA PER ANDARE IN CHAMPIONS “Se la Juventus non va in Champions League la Fiorentina perde soldi nell’affare Chiesa? Io credo che la Fiorentina sia mentalmente più scarica, questo non vuol dire che sia ... Leggi su retecalcio (Di giovedì 13 maggio 2021): “Nonalla soluzionepiù. De Laurentiis si sta chiedendo se aprire un ciclo con un tecnico rampante o un allenatore consolidato” A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Luca, giornalista ed esperto di mercato, che ha parlato – tra l’altro- del prossimo eventuele allenatore del. Secondo il gornalista è piùche arrivi nel capoluogo campanoe non. Queste le sue parole: SULLA LOTTA PER ANDARE IN CHAMPIONS “Se la Juventus non va in Champions League la Fiorentina perde soldi nell’affare Chiesa? Ioche la Fiorentina sia mentalmente più scarica, questo non vuol dire che sia ...

