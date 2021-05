Maratona Milano 2021: orari, programma, tv, streaming, partecipanti (Di giovedì 13 maggio 2021) Domenica 16 maggio si correrà la Maratona di Milano 2021. Si preanuncia una 42 km davvero stellare nel capoluogo lombardo, gli organizzatori di RCS Sport hanno voluto fare le cose in grande per una delle grandi classiche del panorama italiano e l’obiettivo è quello di ritoccare le migliori prestazioni mai ottenute sul suolo nazionale. La startlist è ambiziosa, l’asticella è stata fissata a 2h04:46 per gli uomini e a 2h20:08 per le donne: il primo è il record “all comers” maschile fissato un paio di anni fa da Titus Ekiru proprio a Milano, mentre il secondo è il miglior tempo di sempre al femminile siglato poche settimane fa da Angela Tanui a Siena. Sarà anche un’occasione per cercare di strappare i minimi per le Olimpiadi di Tokyo (2h11:30 e 2h:29:30). Il favorito della vigilia è proprio Titus Ekiru, il keniano che ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 maggio 2021) Domenica 16 maggio si correrà ladi. Si preanuncia una 42 km davvero stellare nel capoluogo lombardo, gli organizzatori di RCS Sport hanno voluto fare le cose in grande per una delle grandi classiche del panorama italiano e l’obiettivo è quello di ritoccare le migliori prestazioni mai ottenute sul suolo nazionale. La startlist è ambiziosa, l’asticella è stata fissata a 2h04:46 per gli uomini e a 2h20:08 per le donne: il primo è il record “all comers” maschile fissato un paio di anni fa da Titus Ekiru proprio a, mentre il secondo è il miglior tempo di sempre al femminile siglato poche settimane fa da Angela Tanui a Siena. Sarà anche un’occasione per cercare di strappare i minimi per le Olimpiadi di Tokyo (2h11:30 e 2h:29:30). Il favorito della vigilia è proprio Titus Ekiru, il keniano che ...

