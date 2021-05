Lombardia, “più tutele con la riforma europea sul digitale” (Di giovedì 13 maggio 2021) “Le tecnologie digitali hanno già cambiato profondamente la vita dei cittadini. Le comunicazioni digitali, i social media, il commercio elettronico e le imprese digitali, stanno trasformando il nostro mondo, un processo destinato ad ampliarsi che caratterizzerà la società del futuro. Questa grande e sostanziale trasformazione, richiede una riflessione seria a tutti i livelli, perché i tempi sono maturi per dare regole nuove al mondo digitale, perché esso diventi appieno un motore di sviluppo economico per il continente e per il nostro paese, un ambiente sicuro per tutti, i minori in primo luogo, libero, ma non preda della disinformazione e della pirateria”. Così il presidente del Consiglio regionale della Lombardia Alessandro Fermi ha aperto il convegno organizzato dal Corecom Lombardia La nuova riforma ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 13 maggio 2021) “Le tecnologie digitali hanno già cambiato profondamente la vita dei cittadini. Le comunicazioni digitali, i social media, il commercio elettronico e le imprese digitali, stanno trasformando il nostro mondo, un processo destinato ad ampliarsi che caratterizzerà la società del futuro. Questa grande e sostanziale trasformazione, richiede una riflessione seria a tutti i livelli, perché i tempi sono maturi per dare regole nuove al mondo, perché esso diventi appieno un motore di sviluppo economico per il continente e per il nostro paese, un ambiente sicuro per tutti, i minori in primo luogo, libero, ma non preda della disinformazione e della pirateria”. Così il presidente del Consiglio regionale dellaAlessandro Fermi ha aperto il convegno organizzato dal CorecomLa nuova...

Ultime Notizie dalla rete : Lombardia più Covid: bene Bolzano e Trento per casi, male per AstraZeneca I letti in terapia intensiva occupati in Alto Adige sono ormai solo più il 6%, contro il 21% in ...6% e Trento addirittura il 57,2%, mentre la media nazionale è dell'80,7% e il Molise e la Lombardia ...

Coni: Fontana, 'buon lavoro a Malagò, prosegue percorso verso Milano - Cortina' 'Complimenti e buon lavoro'. Così il governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commenta, a nome dell'intera Giunta, la riconferma di Giovanni Malagò ... più in generale, tutte le tematiche ...

Lombardia zona gialla, il piano Atm: «Da lunedì il 10% di mezzi in più, ingressi scaglionati nel metrò» Corriere della Sera I letti in terapia intensiva occupati in Alto Adige sono ormai soloil 6%, contro il 21% in ...6% e Trento addirittura il 57,2%, mentre la media nazionale è dell'80,7% e il Molise e la...'Complimenti e buon lavoro'. Così il governatore della Regione, Attilio Fontana, commenta, a nome dell'intera Giunta, la riconferma di Giovanni Malagò ...in generale, tutte le tematiche ...