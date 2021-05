LIVE Tuffi, Europei 2021 in DIRETTA: Marsaglia-Tocci quarti dopo quattro rotazioni nel synchro 3 metri (Di giovedì 13 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.30: Abbondante Tocci, scarso Marsaglia. Non è una gara straordinaria per gli azzurri. Ultimo punteggio 70.38, totale di 386.82, secondi 20.28: Non un gran finale per i tedeschi che sbagliano in quadruplo: punteggio di 71.82, totale di 426.78. Ora gli azzurri 20.27: Non bene il sincronismo degli olandesi: 59.40, totale di 311.04 20.27: Germania, Russia, Ucraina, Italia prima dell’ultima rotazione ma gli azzurri devono recuperare quasi 20 punti sul terzo posto 20.26: Ancora un errore per i britannici, stavolta l’errore di Goodfellow che solleva tanti spruzzi. Punteggio di 62.70, totale di 290.43 20.25: Troppi spruzzi in ingresso in acqua per i polacchi: punteggio di 68.34, totale di 302.43 20.23: leggermente abbondanti in ingresso in acqua, bene il sincronismo per gli ucraini ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.30: Abbondante, scarso. Non è una gara straordinaria per gli azzurri. Ultimo punteggio 70.38, totale di 386.82, secondi 20.28: Non un gran finale per i tedeschi che sbagliano in quadruplo: punteggio di 71.82, totale di 426.78. Ora gli azzurri 20.27: Non bene il sincronismo degli olandesi: 59.40, totale di 311.04 20.27: Germania, Russia, Ucraina, Italia prima dell’ultima rotazione ma gli azzurri devono recuperare quasi 20 punti sul terzo posto 20.26: Ancora un errore per i britannici, stavolta l’errore di Goodfellow che solleva tanti spruzzi. Punteggio di 62.70, totale di 290.43 20.25: Troppi spruzzi in ingresso in acqua per i polacchi: punteggio di 68.34, totale di 302.43 20.23: leggermente abbondanti in ingresso in acqua, bene il sincronismo per gli ucraini ...

