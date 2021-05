Le calzature ripartono | Micam torna in presenza a settembre

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : calzature ripartono

IL GIORNO

In palestra vanno usate apposite. Vale, come per i ristoranti, anche per le palestre: sarà necessario l'areazione dei locali. Come si calcolano le distanze in piscina e in spiaggia La ...... in particolare, quindi, accesso ai clienti nelle attività di abbigliamento, gioiellerie,per adulti e oggettistica.a ranghi completi i mercati settimanali con tutte le ...Finalmente si pensa a settembre. Cosa che soltanto fino a qualche mese fa sembrava inimmaginabile. Le aziende sono ripartite e anche le maglie delle restrizioni governative sono più larghe. Questo aut ...Dopo il Salone del Mobile torna anche Micam, la fiera degli addetti ai lavori dedicata al mondo delle calzature. L'evento si svolgerà dal 19 al 21 settembre alla Fiera Milano-Rho. Il fatto è stato ann ...