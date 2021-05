La confusione di Pfizer sui tempi del richiamo Perché aspettare di più dalla prima dose non è un problema

(Di giovedì 13 maggio 2021) Secondo quanto sarebbe emerso dai dati a disposizione del Comitato tecnico scientifico (CTS) a disposizione del Ministero della salute, posticipare l’intervallo di tempo trae secondanon inficerebbe l’efficacia del vaccino a mRNA contro il nuovo Coronavirus prodotto da-BioNTech. Si passa così da 21 a 42 giorni. Hanno fatto seguito dichiarazioni contrastanti tra rappresentanti delle nostre istituzioni sanitarie e quelli di. I primi rivendicano l’esigenza di somministrare più dosi in minor tempo; i secondi ribadiscono che le raccomandazioni riguardano un lasso di tempo minore, ma senza mettere in discussione il piano vaccinale. In realtà entrambe le parti non si smentiscono a vicenda, vediamo. Le posizioni del CTS e disui ...

La riprogrammazione delle date per la seconda dose vaccinale genera non solo scontento e confusione a milioni di vaccinati con una sola dose, ma anche problemi alle imprese. "La Pfizer poteva anche evitare questo scivolone anche perché hanno chiesto loro di autorizzare il richiamo fino a 42 giorni", infatti "sono subito tornati indietro". Il via libera dell'Agenzia del farmaco europeo alla somministrazione del richiamo Pfizer fino a 42 giorni dopo la prima dose.