Inter: tegola per Antonio Conte, out nelle ultime due partite (Di giovedì 13 maggio 2021) Stagione terminata in anticipo per Aleksandar Kolarov. Il terzino dell’Inter è stato operato questa mattina e non ci sarà nelle ultime due partite di campionato. Conte dovrà quindi fare a meno di lui pure contro la Juventus e l’Udinese. Il calciatore, voluto fortemente dall’allenatore leccese durante lo scorso calciomercato estivo, ha giocato meno rispetto alle Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 13 maggio 2021) Stagione terminata in anticipo per Aleksandar Kolarov. Il terzino dell’è stato operato questa mattina e non ci saràduedi campionato.dovrà quindi fare a meno di lui pure contro la Juventus e l’Udinese. Il calciatore, voluto fortemente dall’allenatore leccese durante lo scorso calciomercato estivo, ha giocato meno rispetto alle Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

AndreaFrey83 : E dopo Lukaku e compagni, altra tegola per l'Inter: #Lautaro cucina l'asado alla Pinetina per scusarsi con i compag… - JuanitoCruz11 : RT @AppTcf: Tegola #InterWomen: Ilaria Mauro operata al menisco. Stagione finita - _onitram_ : @marifcinter Brutta tegola in vista di sabato, credo che l’Inter sia costretta a reintegrare Lukaku Perisica Hakimi… - AppTcf : Tegola #InterWomen: Ilaria Mauro operata al menisco. Stagione finita - Ricgaspe1 : @Goldrake1810 @riotta @MarzianoAnsioso @sampdoria @Inter I prescritti come tegola hanno la prescrizione... Tutto qu… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter tegola Inter - Roma, tegola per Conte - Infortunio per Sanchez Infortunio in casa Inter durante la partita contro la Roma: Antonio Conte dovrà fare a meno di Alexis SanchezE' in corso il match tra Inter e Roma, dove al momento i nerazzurri sono in vantaggio per 2 - 1 grazie alle reti di Brozovic e Vecino. Mkhitaryan ha poi riaperto il match per la squadra di Fonseca, che punta alla conquista ...

Milan, tegola Ibrahimovic: brutte notizie per Pioli - Le ultime sulle sue condizioni Secondo quanto riporta 'La Gazzetta dello Sport', infatti, l'ex Inter e Juventus avrebbe già terminato la sua stagione con la maglia del Milan. Le prossime due partite non sono mai state una ...

Inter Women, tegola Mauro: intervento al ginocchio e due mesi di stop per l'attaccante TUTTO mercato WEB Infortunio Sanchez, probabile distorsione alla caviglia: stagione finita? Inter in apprensione per le condizioni di Sanchez, che ha dovuto abbandonare il campo di gioco contro la Roma a causa di un problema alla caviglia ...

Notizie Udinese – Situazione infortuni: le tegole per Gotti non finiscono mai Ecco le ultime notizie in casa Udinese La situazione infortuni non aiuta il tecnico friulano che dovrà continuare a farne a meno ...

Infortunio in casadurante la partita contro la Roma: Antonio Conte dovrà fare a meno di Alexis SanchezE' in corso il match trae Roma, dove al momento i nerazzurri sono in vantaggio per 2 - 1 grazie alle reti di Brozovic e Vecino. Mkhitaryan ha poi riaperto il match per la squadra di Fonseca, che punta alla conquista ...Secondo quanto riporta 'La Gazzetta dello Sport', infatti, l'exe Juventus avrebbe già terminato la sua stagione con la maglia del Milan. Le prossime due partite non sono mai state una ...Inter in apprensione per le condizioni di Sanchez, che ha dovuto abbandonare il campo di gioco contro la Roma a causa di un problema alla caviglia ...Ecco le ultime notizie in casa Udinese La situazione infortuni non aiuta il tecnico friulano che dovrà continuare a farne a meno ...