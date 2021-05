Inter, Lautaro chiede scusa a Conte e alla squadra: grigliata per tutti ad Appiano (Di giovedì 13 maggio 2021) A darne conferma è stato l'agente del calciatore, Alejandro Camaño , che a La Gazzetta dello Sport ha parlato della situazione che riguarda il suo asssistito: 'Noi siamo tranquilli - ha detto il ... Leggi su sport.sky (Di giovedì 13 maggio 2021) A darne conferma è stato l'agente del calciatore, Alejandro Camaño , che a La Gazzetta dello Sport ha parlato della situazione che riguarda il suo asssistito: 'Noi siamo tranquilli - ha detto il ...

Advertising

Gazzetta_it : #InterRoma @Inter, il #Toro 'sedato' si fa perdonare grigliando per tutti - Gazzetta_it : Lautaro, l'agente: 'Rinnovo in stand-by, prima vogliamo capire il futuro dell'Inter' #Mercato - Inter : ?? | PANCHINA 1 Handanovic, 27 Padelli, 2 Hakimi, 5 Gagliardini, 6 de Vrij, 10 Lautaro, 12 Sensi, 15 Young, 24 Erik… - sportli26181512 : Inter, Lautaro chiede scusa a Conte e alla squadra: grigliata per tutti ad Appiano: L'attaccante argentino ha capit… - EternoRN93 : RT @FusatoRiccardo: La lite Conte-Lautaro a scudetto vinto certifica il cambio di mentalità dell'Inter -