Google, Enel X e la multa dell’antitrust per la gestione di Android Auto. Tutti i dettagli di un caso davvero complesso (Di giovedì 13 maggio 2021) Una multa di 100 milioni di euro perché una applicazione non è stata pubblicata su Android Auto. Nelle oltre 100 pagine dell'istruttoria emergono tanti dettagli che ricollegano questo caso italiano ai casi che si stanno dibattendo nei tribunali di tutto il mondo. E in questo caso particolare è davvero difficile dare un giudizio.... Leggi su dday (Di giovedì 13 maggio 2021) Unadi 100 milioni di euro perché una applicazione non è stata pubblicata su. Nelle oltre 100 pagine dell'istruttoria emergono tantiche ricollegano questoitaliano ai casi che si stanno dibattendo nei tribunali di tutto il mondo. E in questoparticolare èdifficile dare un giudizio....

Advertising

Dome689 : RT @Open_gol: Maxi multa da 100 milioni di euro per Google Italia - sideralislotus : RT @antitrust_it: #Antitrust: #sanzione di oltre 100 milioni di euro a #Google per #abuso di #posizionedominante #Alphabet Inc #Android #ap… - Altroconsumo : RT @antitrust_it: #Antitrust: #sanzione di oltre 100 milioni di euro a #Google per #abuso di #posizionedominante #Alphabet Inc #Android #ap… - vaielettrico : L'@antitrust_it sanziona #Google per l'esclusione della app di @EnelXItalia, Juicepass, da #Android Auto. La multa… - _D_a_s__ : RT @Michele_Arnese: L’Antitrust ha imposto a Google di rendere disponibile su Android Auto l’app di Enel X che consente di usufruire di ser… -