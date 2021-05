Francesco Totti fa gli auguri alla figlia Chanel con una canzone (Di giovedì 13 maggio 2021) Gli anni passano e Chanel Totti ha già 14 anni. Oggi è il compleanno della figlia più grande di Francesco Totti e i suoi auguri arrivano puntuali su Instagram con le foto e le dediche più dolci. Questa volta c’è anche una canzone, una di quelle che le mamme e i papà scelgono spesso per i loro figli. E’ “A modo tuo” cantata da Elisa e Totti aggiunge le foto con la sua bambina da piccolissima a oggi. “auguri amore mio… ti auguro tutto ciò che desideri. Sono già 14”. L’ex capitano della Roma mostra la figlia Chanel mentre si allena, mente gioca con i fratelli e con lui e si diverte con i video su Tik Tok, piccolissima mentre lo abbraccia in campo dopo una partita, in piscina, sotto la pioggia di Roma. ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 13 maggio 2021) Gli anni passano eha già 14 anni. Oggi è il compleanno dellapiù grande die i suoiarrivano puntuali su Instagram con le foto e le dediche più dolci. Questa volta c’è anche una, una di quelle che le mamme e i papà scelgono spesso per i loro figli. E’ “A modo tuo” cantata da Elisa eaggiunge le foto con la sua bambina da piccolissima a oggi. “amore mio… ti auguro tutto ciò che desideri. Sono già 14”. L’ex capitano della Roma mostra lamentre si allena, mente gioca con i fratelli e con lui e si diverte con i video su Tik Tok, piccolissima mentre lo abbraccia in campo dopo una partita, in piscina, sotto la pioggia di Roma. ...

