Firenze, la professoressa all’alunna in Dad per infortunio: “Fatti portare a scuola o ti spezzo l’altra gamba” (Di giovedì 13 maggio 2021) La minaccia registrata dalla studentessa, inutile la segnalazione dei genitori: ora scatta la denuncia Leggi su lastampa (Di giovedì 13 maggio 2021) La minaccia registrata dalla studentessa, inutile la segnalazione dei genitori: ora scatta la denuncia

Advertising

ilriformista : Il colloquio del leader di Italia Viva Matteo Renzi con il dirigente del Dis Marco e la ripresa di una “professores… - maxleva : Firenze, la professoressa all’alunna in #Dad per infortunio: “Fatti portare a scuola o ti spezzo l’altra gamba”… - Moixus1970 : RT @LaStampa: Firenze, la professoressa all’alunna in Dad per infortunio: “Fatti portare a scuola o ti spezzo l’altra gamba” - DanielaPF75 : RT @LaStampa: Firenze, la professoressa all’alunna in Dad per infortunio: “Fatti portare a scuola o ti spezzo l’altra gamba” - Adriano99404537 : Firenze, la professoressa all’alunna in Dad per infortunio: “Fatti portare a scuola o ti spezzo l’altra gamba”… -