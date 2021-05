Don Matteo 13 stagione | torna Flavio Insinna

Advertising

dudasarh : E Don Matteo Salvini solidarizza con gli israeliani perché vittime a suo dire. Ma sai leggere @matteosalvinimi?? - liv_starlight : @pollettaa_ Patrizia e il capitano Giulio Tommasi di Don Matteo vero unico credo - Youngwildnpoor : @pollettaa_ Giulio Tommasi e Patrizia Cecchini! (Don Matteo) Sinceramente ho smesso di vederlo all’ottava stagione,… - castellidicarte : RT @pollettaa_: 4 voti giulio e patrizia (don matteo) loro sfondo di ogni mio pranzo dai nonni quando andavo alle elementari - affictionata : RT @pollettaa_: 2 voti anna e marco (don matteo) -

Ultime Notizie dalla rete : Don Matteo

... numerosi in Liguria ma per lo più sconosciuti al grande pubblico " spiegaEmanuele Caccia, ...compagnia di Giorgia Brusco che si svolgerà nel grande cartelame allestito nella chiesa di Sana ...LE SERIE - Ascolti significativi premiano le serie in replica, comesu Rai Premium (la puntata più vista l'8 marzo con 646 mila spettatori). Su Top Crime la serie più seguita è Poirot con ...Confermata la sua presenza in un episodio di Don Matteo 13: Flavio Insinna tornerà a vestire i panni del capitano Anceschi ...Non solo regina delle reti generaliste: la fiction domina i palinsesti anche degli altri canali, free e pay, occupando una quota superiore al 30%. (ANSA) ...