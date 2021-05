Cybersecurity | Verizon Business | pandemia spinge attacchi | Pmi in mirino hacker 2

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 13 maggio 2021) (Adnkronos) - Il rapporto 2021 diha anche evidenziato le sfide che le aziende devono affrontare quando trasferiscono la maggior parte delle loro funzioni aziendali in cloud, dato che glialle applicazioni web rappresentano il 39% del totale delle violazioni. "Con l'aumentare delle aziende che trasferiscono in cloud funzioni essenziali per il, le potenziali minacce per le loro operazioni potrebbero diventare più concrete, poiché i malintenzionati cercano di sfruttare le vulnerabilità umane e la maggiore dipendenza dalle infrastrutture digitali" evidenzia il Ceo di, Tami Erwin. Il Dbir 2021 include anche un'analisi dettagliata di 12 settori e mostra che, sebbene la sicurezza rimanga per tutti una sfida prioritaria, ci sono differenze significative tra i vari ...