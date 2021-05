Coprifuoco, quanto guadagneremmo abolendolo (Di giovedì 13 maggio 2021) di Claudio Romiti Le associazioni delle imprese di ristorazione stanno sul piede di guerra nei riguardi del governo in merito alla più autolesionistica misura anti-Covid: il Coprifuoco alle 22. Come riportato dalle principali agenzie di stampa italiane, i rappresentanti delle stesse imprese vorrebbero far slittare il rientro in casa alle 24 o, pensate che grande progresso per l’umanità, eliminare del tutto questo obbligo insensato. Obbligo che, vorrei sommessamente rilevare, non sembra un grande incentivo per il turismo estero a visitare il Paese dei chiusuristi per eccellenza, i quali continuano a dar l’idea, proprio con questi divieti assurdi, di una catastrofe sanitaria senza fine. Sul piano strettamente economico, la Confesercenti stima in circa 2,5 miliardi i consumi recuperati solo allungando il Coprifuoco di due ore, mentre per la Coldiretti la ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 13 maggio 2021) di Claudio Romiti Le associazioni delle imprese di ristorazione stanno sul piede di guerra nei riguardi del governo in merito alla più autolesionistica misura anti-Covid: ilalle 22. Come riportato dalle principali agenzie di stampa italiane, i rappresentanti delle stesse imprese vorrebbero far slittare il rientro in casa alle 24 o, pensate che grande progresso per l’umanità, eliminare del tutto questo obbligo insensato. Obbligo che, vorrei sommessamente rilevare, non sembra un grande incentivo per il turismo estero a visitare il Paese dei chiusuristi per eccellenza, i quali continuano a dar l’idea, proprio con questi divieti assurdi, di una catastrofe sanitaria senza fine. Sul piano strettamente economico, la Confesercenti stima in circa 2,5 miliardi i consumi recuperati solo allungando ildi due ore, mentre per la Coldiretti la ...

