Come funziona il servizio civile digitale (Di giovedì 13 maggio 2021) Lavoro al computer (Pixabay)Da quest'anno il servizio civile diventa anche "digitale". Tramite un finanziamento contenuto nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, mille giovani verranno formati per poter diventare operare "facilitatori digitali" e sostenere migliaia di cittadini nello sviluppo delle competenze digitali. Il 12 maggio, è stato pubblicato il primo avviso che consentirà agli enti iscritti all'albo del servizio civile universale di presentare progetti di intervento per assistere i cittadini e le cittadine che hanno bisogno di assistenza e formazione per l'utilizzo delle nuove tecnologie. L'obiettivo del nuovo programma è di accrescere le competenze digitali della popolazione, ridurre il digital divide, favorire l'uso dei servizi pubblici online e diffondere un approccio consapevole alla ...

