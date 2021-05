Call of the Sea per PS5 e Xbox Series X S | un video confronto mostra il gioco girare meglio sulla console di Sony

(Di giovedì 13 maggio 2021) Inizialmente approdato suGame Pass come esclusiva per PC,One eX/S,of the Sea è ora arrivato anche su PS5. Ma come gira? Un nuovodel canale YouTube ElAnalistaDeBits mette ale due versioni next-gen eche ilgiradiof the Sea è stato sviluppato da Out of the Blue Games in esclusiva Microsoft, ma a quanto pare il titolo non ha beneficiato appieno dell'hardware diX/S, funzionando ad una risoluzione di 1440p con problemi di prestazionigenerazione attuale. Come detto, ilè ...

Eurogamer_it : Pubblicato un video confronto di #CallOfTheSea per #PS5 e #XboxSeriesX. - call_the_kernel : RT @manolo_loop: 'Condannare Hamas per il lancio dei razzi è come condannare una donna che sferra un pugno al suo stupratore.' #FreePalest… - saporati20 : @CCalcistica Great thread. However looks like the magnificent Pescara president isn’t really concerned “a tutti vog… - call_the_kernel : RT @ElioLannutti: Autostrade: la gallina dalle uova d’oro continua a macinare utili, col governo deferente, quasi complice delle malefatte… - call_the_kernel : @FrancoBechis La differenza tra te e un giornalista è abissale. -

Ultime Notizie dalla rete : Call the

BadTaste.it

After a brief scuffle, she managed to get into a nearby corridor andfor help.victim's mother, visibly shocked, said "it might have happened to any child, butserious thing is that...... con lui: Scott Schuman che si definisce " fotografo e autore con una social media platform,... ucciso da questo periodo di joggers , tute e look a mezzo busto per lesu Zoom . Non è d accordo ...Inizialmente approdato su Xbox Game Pass come esclusiva per PC, Xbox One e Xbox Series X/S, Call of the Sea è ora arrivato anche su PS5. Ma come gira? Un nuovo video del canale YouTube ElAnalistaDeBit ...Genius Sports Limited (NYSE:GENI) (“Genius” or “GSL”) today announced that it will release its first quarter 2021 results before 8:00AM EDT on Thursday, May 20, 2021. At 8:00AM EDT on the same day, Ge ...