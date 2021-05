Calciomercato Napoli, un tesoretto per accontentare Spalletti: ecco come (Di giovedì 13 maggio 2021) L’ormai quasi certa qualificazione del Napoli alla prossima edizione della Champions League scatena Aurelio De Laurentiis: ecco le mosse di Calciomercato per sistemare le pendenze e accontentare il nuovo tecnico Luciano Spalletti. I dettagli La vittoria per 5-1 sull’Udinese di martedì 11 maggio ha di fatto schiuso le porte della prossima Champions League al Napoli. Gli azzurri sono padroni dal proprio destino considerando che le ultime due gare saranno con Fiorentina e Verona due società che non hanno più nulla da chiedere al Campionato. Se tutto dovesse andare per il verso giusto i partenopei dopo un anno di assenza tornerebbero nel massimo consesso calcistico europeo e lo farebbero con ambizioni importanti, ambizioni per realizzare le quali Aurelio De Laurentiis ha ... Leggi su ck12 (Di giovedì 13 maggio 2021) L’ormai quasi certa qualificazione delalla prossima edizione della Champions League scatena Aurelio De Laurentiis:le mosse diper sistemare le pendenze eil nuovo tecnico Luciano. I dettagli La vittoria per 5-1 sull’Udinese di martedì 11 maggio ha di fatto schiuso le porte della prossima Champions League al. Gli azzurri sono padroni dal proprio destino considerando che le ultime due gare saranno con Fiorentina e Verona due società che non hanno più nulla da chiedere al Campionato. Se tutto dovesse andare per il verso giusto i partenopei dopo un anno di assenza tornerebbero nel massimo consesso calcistico europeo e lo farebbero con ambizioni importanti, ambizioni per realizzare le quali Aurelio De Laurentiis ha ...

_SiGonfiaLaRete : #ESCLUSIVA - #Zaccagni, l'agente: '#Napoli? A gennaio se n'è parlato ma per ora è tutto fermo'… - calciomercatoit : ???? #SerieA - Si infiamma la corsa #Champions: ieri hanno vinto tutte ma il prossimo weekend può essere decisivo! - SSCNapoliFeed : Calciomercato Napoli, 50 milioni per la Champions. Da Insigne a Spalletti: le strategie - Diego31883 : RT @Gazzetta_it: #Napoli, tesoretto #Champions: 50 milioni per #Insigne e #Spalletti. Da #Koulibaly a #Zaccagni: le altre mosse https://t.c… - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: #Napoli, tesoretto #Champions: 50 milioni per #Insigne e #Spalletti. Da #Koulibaly a #Zaccagni: le altre mosse https://t.c… -