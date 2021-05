Basket, problemi tecnici su Rai ed Eurosport. La LBA: “Non si ripetano” (Di giovedì 13 maggio 2021) problemi tecnici di trasmissione su Rai Sport HD e Eurosport Player che hanno impedito agli appassionati di godere della completa visione di AX Armani Exchange Milano-Dolomiti Energia Trentino e di Umana Reyer Venezia-Banco di Sardegna Sassari. “La LBA si è subito attivata presso entrambe le aziende affinché tali guasti venissero risolti al più presto, ed è intervenuta per avere spiegazioni sull’accaduto – si legge in una nota della Lega Basket – Simili problemi non dovranno ripetersi e a tal fine ha richiesto maggiore attenzione e responsabilità ai soggetti a cui LBA ha ceduto i diritti di trasmissione del Campionato”. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 13 maggio 2021)di trasmissione su Rai Sport HD ePlayer che hanno impedito agli appassionati di godere della completa visione di AX Armani Exchange Milano-Dolomiti Energia Trentino e di Umana Reyer Venezia-Banco di Sardegna Sassari. “La LBA si è subito attivata presso entrambe le aziende affinché tali guasti venissero risolti al più presto, ed è intervenuta per avere spiegazioni sull’accaduto – si legge in una nota della Lega– Similinon dovranno ripetersi e a tal fine ha richiesto maggiore attenzione e responsabilità ai soggetti a cui LBA ha ceduto i diritti di trasmissione del Campionato”. SportFace.

