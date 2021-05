Xbox Series X e S: in arrivo una nuova IP che farà impazzire i giocatori – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di mercoledì 12 maggio 2021) Stando a Ben Decker, il capo di servizi Xbox, uno degli studi di Microsoft ha in cantiere una nuova proprietà intellettuale che farà impazzire i giocatori.. Ben Decker, il capo dei servizi Xbox, quindi dell’Xbox Game Pass, ha dichiarato che in uno degli studi di Microsoft è in lavorazione una nuova proprietà intellettuale, presumibilmente per Xbox Series X e S (oltre che per PC), che farà impazzire i giocatori. L’affermazione è arrivata nel corso di un’intervista rilasciata a Games Radar, in cui ovviamente si è parlato del Game Pass e dei motivi per cui il pubblico lo ama. Decker: “Per … Notizie giochiRead More L'articolo Xbox Series ... Leggi su helpmetech (Di mercoledì 12 maggio 2021) Stando a Ben Decker, il capo di servizi, uno degli studi di Microsoft ha in cantiere unaproprietà intellettuale che.. Ben Decker, il capo dei servizi, quindi dell’Game Pass, ha dichiarato che in uno degli studi di Microsoft è in lavorazione unaproprietà intellettuale, presumibilmente perX e S (oltre che per PC), che. L’affermazione è arrivata nel corso di un’intervista rilasciata a Games Radar, in cui ovviamente si è parlato del Game Pass e dei motivi per cui il pubblico lo ama. Decker: “Per … Notizie giochiRead More L'articolo...

