Viadotto Ragone in A12 | il Mit | “Entro domenica ponte in sicurezza” I sindaci | “Resistiamo | ma se si va oltre con il blocco dei Tir servono alternative”

Advertising

raffaellapaita : È vergognoso lo stato in cui versa il viadotto di Valle Ragone sulla A12 e le sue condizioni di manutenzione. Marte… - fattoquotidiano : Autostrada A12, il viadotto valle Ragone chiude ai mezzi pesanti: traffico in tilt nel Tigullio. Il Mit: “Frenate t… - ItaliaViva : Viadotto valle Ragone, @raffaellapaita : 'Perché le ispezioni solo ora? Chiediamo spiegazioni' - cocchi2a : RT @serebellardinel: Le frenate dei mezzi pesanti potevano incidere su quelle problematiche aumentandole!! L’ingegnere ha trasmesso la rela… - infoitinterno : Viadotto Ragone, traffico impazzito nel Tigullio, i sindaci dal prefetto -

Ultime Notizie dalla rete : Viadotto Ragone

...5 tonnellate deldi Vallesulla A12. Un' interruzione immediata e non prevista su cui il presidente di Regione Liguri Toti ha chiesto un immediato intervento per consentire la ...È quanto ha chiesto il presidente ligure Giovanni Toti in una lettera inviata al ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini dopo la chiusura ai mezzi pesanti delValledell'...Il governatore invoca l'intervento del Mit per la presenza di numerosi cantieri "proprio nel momento della ripartenza con la progressiva riduzione delle limitazioni che l'emergenza covid aveva imposto ...Il perito del Mit sul viadotto chiuso ai camion: “Le frenate dei Tir possono deformare le pile”. Intanto a Cavi il flusso dei camion sull’Aurelia ha creato ingorghi e disagi ...